Ocho integrantes del Club de Arte y Cultura brindaron una noche de magia y fantasía, regalando un espectáculo de canto, música, luces, coreografía y un mensaje que busca potenciar valores y buenas costumbres, durante los Jueves Culturales en el Club Grau.

Los piuranos, reunidos en el salón de actos, gozaron con la denominada “Noche de Teatro Musical”, que incluyó escenas de las más conocidas películas “Spelling Bee”, “Kinky Boots”, “El Rey León”, “Mamma Mia”, “La Bella y la Bestia” y “Cabaret”.

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ESCENAS

El espectáculo estuvo bajo la dirección artística de Brian Savitzky y la producción de Luis Chiroque y Keyla Cornejo. También se ofreció “El suicidio de Javert de Los Miserables”, “Mentiras, mentiras”, “Yo soy Aldolpho” y “Hoy Jesús se va”, que invitó a los asistentes a dar rienda suelta a su imaginación y fantasía.

El presidente de la institución, Arturo Davies, destacó la calidad de los integrantes del Club de Arte y Cultura, a quienes les entregó un reconocimiento de gratitud. “Tenemos varias promociones de jóvenes piuranos que nos han ofrecido un gran espectáculo de calidad para todos los asistentes”, dijo.