Una mujer salió de la Discoteca La Zona (exCalle 4) ubicada en la avenida Vienrich a una cuadra de la Portada en Tarma, llorando denunció que le habían robado el celular dentro del local de diversión. Más tarde, familiares de la presunta víctima llegaron con una galonera con combustible en la mano, amenazando con prender fuego al establecimiento si no de volvían el móvil.

Sin embargo, el personal de la discoteca salió generándose una gresca. Los familiares huyeron al ser superados por los vigilantes de la discoteca.

Agresión a periodista

Fue en ese momento que el periodista Dany Solano Cipriano de 42 años, de Radio Tarma, también fue agredido y le arrebataron el móvil con el que realizaba una transmisión para su medio.

Sobre el tema se pronunció la Asociación Nacional de Periodistas Filial Tarma, solidarizándose con el periodista y exigiendo acciones a la Policía Nacional del Perú y a la Municipalidad Provincial de Tarma para que intervengan en este establecimiento que representa un riesgo para la seguridad, el orden público, la libertad de prensa y la seguridad ciudadana.