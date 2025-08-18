Dos postulantes al Examen de Admisión 2025–II de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma (UNAAT), fuero intervenidos al hallarles dispositivos electrónicos que habrían camuflado en sus prendas íntimas.

Los dos postulantes que buscaban su ingreso a la carrera de medicina humana, fueron identificados con las iniciales B.L.Y.Y. (16) y Jesús Enrique Soto Rojas (24). Según información de la Dirección de Admisión y la Oficina de Asesoría Jurídica de la universidad, los intervenidos portaban entre sus prendas íntimas un microcelular y un dispositivo que presuntamente funcionaría como receptor de información. Su comportamiento nervioso levantó las sospechas de la PNP que realizó una revisión minuciosa.

Los intervenidos estarían incursos en el presunto delito de falsedad genérica. Ambos fueron puestos a disposición de la Comisaría de Acobamba y del Ministerio Público para las diligencias correspondientes y quedarán inhabilitados para participar en próximos procesos de admisión en la UNAAT.