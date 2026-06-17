La muerte de dos reconocidos productores audiovisuales y del conductor que los trasladaba ha causado profunda consternación en la provincia de Tarma. Jorge Buendía, Isamar Stephany Huamantinco Soria y Javier Luis Astete Reyes fallecieron la madrugada de este miércoles 17 de junio tras sufrir un accidente de tránsito cuando retornaban de cubrir la fiesta patronal en honor a la Santa Cruz de Patay.

Según las primeras investigaciones, el accidente ocurrió alrededor de las 12:45 de la madrugada en el sector de Huaruyoc, distrito de Palca. El automóvil Toyota Corolla de placa A1E-044, en el que viajaban las víctimas, se despistó por causas que aún son materia de investigación, cayó por una pendiente y terminó impactando sobre una vivienda de material rústico.

Pobladores de la zona y efectivos policiales acudieron al lugar para auxiliar a los ocupantes, quienes aún presentaban signos vitales al momento del rescate. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, fallecieron poco después. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma, mientras la Policía Nacional continúa con las investigaciones para determinar las causas exactas del trágico accidente.