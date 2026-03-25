La Maratón Internacional de Los Andes alista su edición número 40 y se perfila como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario nacional, con la participación de miles de atletas y una bolsa de premios que supera los 84 mil soles.

La competencia se desarrollará el próximo 8 de noviembre y recorrerá 42.195 kilómetros desde el distrito de Ataura, en Jauja, hasta la ciudad de Huancayo, atravesando diversos distritos del Valle del Mantaro.

Para esta edición conmemorativa, se espera la presencia de más de 3 mil corredores nacionales e internacionales, consolidando a la prueba como una de las más representativas del fondismo en el país.

Además de la categoría principal de 42K, el evento incluirá distancias de 21K, 10K y 5K, permitiendo la participación de diferentes grupos de atletas, desde juveniles hasta categorías máster.

La maratón no solo destaca por su exigencia física, sino también por su impacto en el turismo y la economía local, al movilizar a miles de personas durante su desarrollo.

Con cuatro décadas de historia, la carrera busca reafirmar su posicionamiento como una de las competencias más emblemáticas del Perú, manteniendo su tradición en el corazón del Valle del Mantaro.