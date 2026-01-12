Una trabajadora de limpieza pública resultó gravemente herida tras ser atropellada por una combi que luego se dio a la fuga en la intersección de la avenida Huancavelica con el jirón Puno, en la ciudad de Huancayo, alrededor de las 11:40 de la noche del domingo.

La víctima fue identificada como Jessica Dávila (44), quien realizaba labores de barrido cuando fue embestida por una unidad de transporte turístico. Serenos la encontraron tendida en la berma central con intenso dolor en la pierna derecha y la auxiliaron de inmediato, trasladándola primero a la clínica Ortega y luego al hospital de EsSalud, donde quedó en observación.

Tras el accidente, se desplegó un operativo conjunto entre Serenazgo y la Policía Nacional, logrando ubicar la combi presuntamente involucrada, de placa A1B-770, abandonada en la intersección de los jirones Tacna y Loreto, con las puertas y ventanas abiertas.

Minutos después, un hombre de unos 60 años se presentó en la Comisaría Central afirmando que su vehículo había sido robado. Sin embargo, compañeros de la víctima lo reconocieron como el conductor que minutos antes había llegado al lugar del atropello para preguntar por el estado de salud de la trabajadora, por lo que fue retenido mientras continúan las investigaciones.