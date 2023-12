Los sindicatos asistenciales y administrativos de la Dirección Regional de Junín realizaron una protesta a exteriores de la sede en la ciudad de Huancayo, los motivos de la medida de lucha son la renuncia de funcionarios, el nombramiento y hacinamiento de personal en el establecimiento.

Cárdenas Cosser Víctor, Marro Quispe Cristina, Bartolo Carrera Kelly, Tineo Velita Aldo y Toralva Huamán Zaira, son lo nombres de los funcionarios que se encuentran plasmados en los carteles de la protesta. Según una representante del sindicato, explicó que según un informe del Órgano de Control Institucional cinco funcionarios no cumplen con el perfil del cargo y pese a ello continúan trabajando, ante ello presentó una moción de censura y el caso se encuentra en la procuraduría, fiscal anticorrupción y fiscalía penal.

Sobre el segundo punto, exigen el nombramiento, entrega de resoluciones y sanción para los que entorpecieron el proceso, “Un 20% de trabajadores que se han visto afectados por la incapacidad del jefe de Recursos Humanos, lamentablemente el nombramiento ha quedado en nada gracias a la ineptitud de los funcionarios”, dijo la vocera del sindicato.

Respecto al tercer punto explicó que no tienen las condiciones adecuadas para trabajar en la instalación actual e incluso trabajadores habrían sufrido accidentes por la falta de espacio ya que son alrededor de 400 trabajadores de laboran en el lugar.

Los sindicatos trataron de conversar con el director regional de salud, Gustavo Llanovarced, sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo y el gobernador regional Zósimo Cárdenas no los quiso recibir. En una conversación interna el funcionario Gabriel Díaz, director adjunto de la Diresa Junín, conversó con los trabajadores respecto a dos puntos de nombramiento y hacinamiento acordaron que van a realizar el acompañamiento y respecto al tercer punto de la renuncia de los funcionarios dijo que no es el momento porque es fin de año y hay cierre administrativo .