Un informe presentó la Dirección Regional de Salud (Diresa) al Gobierno Regional Junín, a fin que se pueda trabajar una ordenanza regional para vacunar a los menores de 12 a 17 años con dosis Pfizer. Esto debido a que no hay un permiso del Ministerio de Salud para inocular a este grupo conformado por más de 150 mil personas.

“Hacemos el análisis técnico y legal de la necesidad de vacunar a niños y adolescentes pero dependerá del Consejo Regional su aprobación u observación”, dijo Danny Esteban,director de Diresa.

Variante Delta Plus aún no llega a Huancayo

El director regional de Salud, Danny Esteban dijo que en la región Junín, aún no existen reportes de la presencia de la variante Delta Plus. No obstante la variante Delta, incluye al 67 % de los nuevos contagiados.

“La variante Delta es la más predominante en la región Junín, en Lima un 70 % y en las demás regiones un 50 %”, explicó. Ante esa situación, la Diresa Junín continúa en la preparación para una tercera ola del COVID-19.

Tal es así que ayer, sostuvieron una reunión con los funcionarios del Ministerio de Salud, donde expusieron que acciones concretas van a tomar ante una inminente tercera ola del coronavirus. La vacunación es una de las medidas importantes.