Una celebración tradicional terminó en tragedia en el barrio Bellavista, anexo de Huancas, distrito de Yauyos (Jauja), donde el menor Ángel R.G. (13) perdió la vida durante un cortamonte.

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando el adolescente esperaba la caída del árbol con la intención de atrapar los regalos. Según testigos, un mal cálculo en el desplome del pesado tronco hizo que este lo alcanzara directamente, provocándole la muerte de manera instantánea.

Hasta el lugar se movilizaron efectivos de la Policía Nacional y miembros de la Compañía de Bomberos de Jauja, quienes solo pudieron certificar el deceso del menor. Vecinos señalaron que el impacto fue repentino y no hubo tiempo de reaccionar ante la emergencia.

Este hecho se convierte en la segunda tragedia registrada en la provincia de Jauja durante este tipo de festividades en lo que va del año, luego de que en marzo una comerciante falleciera en circunstancias similares, lo que ha generado preocupación sobre las condiciones de seguridad en estas celebraciones.