Su último acto de amor fue salvar a su alumno que se ahogaba. El docente Eder Malpartida Vega (62), murió ahogado al lanzarse al río Cunas para rescatar a un estudiante del sexto grado de la IE 30073 de San Pedro de Yauyo, en Chupaca.

Según testigos, el profesor ingresó al agua y logró poner a salvo al menor. Sin embargo, quedó atrapado en el barro y no pudo salir.

Eder Malpartida con un grupo de alumnos, en una salida de estudio, fueron hasta el sector de Angasmayo, a las 11:30 de la mañana, a 200 metros del carretera Chupaca – Yauyos en el km 277, anexo de Huarisca, distrito de Ahuac, ocurrió la tragedia.

LLANTO Y DOLOR

Los efectivos de la Policía de Carreteras de Chupaca que patrullaban por la vía fueron los primeros en llegar, encontraron el cuerpo del docente en una poza al borde del río Cunas, en la ruta que conecta Chupaca con Yauyos.

Poco después acudieron policías de la comisaría para el levantamiento de cadáver. “Dicen que un niño se metió al río para recoger la pelota y, como estaba ahogándose, Eder entró a sacarlo, pero él ya no pudo salir”, dijo su esposa afligida.

Tras el desceso, padres de familia rompieron en llanto. “Salieron para hacer el álbum de plantas medicinales. Un niño se estaba ahogando y el docente entró a salvarlo, pero se resbaló. Cuatro niños lo sacaron a orillas, pero ya estaba muerto”, contó una madre.

Asimismo, mencionaron que Eder era un buen profesor y lo recordarán como un héroe.