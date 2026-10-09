Gran expectativa se vive en Tarma ante el enfrentamiento entre la Asociación Deportiva Tarma (ADT) y FC Cajamarca, encuentro decisivo para las aspiraciones de ambos clubes de mantenerse en la máxima categoría del fútbol peruano.

El partido está programado para la 1:00 p. m. de este sábado 10 de octubre en el estadio municipal Unión Tarma, donde el conjunto tarmeño buscará aprovechar su condición de local para sumar una victoria que le permita mejorar su situación en la tabla de posiciones.

El técnico Víctor ‘Chino’ Rivera viene preparando al equipo con el objetivo de conseguir un resultado favorable y alejarse de la zona comprometida. Entre las posibles novedades de la alineación estarían Carlos Solís en el arco; Alejandro Ramos, Joaquín Pereyra, Horacio Benincasa y Orlando Núñez en defensa; Luis Pérez y John Narváez en la contención; Jhojan Garcilazo y Joao Rojas por los extremos; mientras que Said Peralta acompañaría en ataque a Juan Lucumi o Jonatan Bauman.

FC Cajamarca llega con exjugadores del ADT

El conjunto visitante, dirigido por el paraguayo Celso Ayala, también necesita sumar para salir de la complicada posición que atraviesa. En sus filas figuran varios futbolistas que anteriormente defendieron la camiseta del ADT, entre ellos el defensor central Yordy Vílchez, el lateral izquierdo Arthur Gutiérrez y los volantes Jhon Vega y Edson Aubert.

Otra de sus principales cartas ofensivas es Brandon Palacios, quien se desempeña como extremo izquierdo.

El encuentro será dirigido por el árbitro Mike Palomino. Para el equipo tarmeño, el compromiso representa una oportunidad fundamental para defender su permanencia en primera división ante un rival directo que también lucha por el mismo objetivo.