Un accidente se registró en la Carretera Central, en el tramo La Oroya - Huancayo. Un tráiler de la empresa Transa sufrió un sorpresivo despiste y vuelco. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 8.00 de esta vía.

La unidad estaba conformada por la placa AMP-869 y el furgón AJP-973. El pesado vehículo iba cargado con cientos de cajas de cerveza Pilsen Callao. Tras el impacto, gran parte del cargamento de botellas terminó regado en la pista.

La emergencia dejó cuantiosos daños económicos debido a la gran cantidad de botellas rotas. Por fortuna, el chofer de la unidad de carga pesada solo resultó con lesiones leves, encontrándose estable y totalmente fuera de peligro.

La unidad quedó recostada a medio tonel a un lado de la vía, en una curva muy pronunciada. El camión se detuvo de forma providencial al lado de las estructuras metálicas. Las barandas de seguridad evitaron que el furgón continuara.

El factor geográfico era crítico, ya que de pasar dicha estructura, el vehículo habría caído al río Mantaro. De ocurrir esto, el chofer hubiera perdido la vida. Las autoridades informaron que la pérdida material habría sido mucho mayor.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron a la escena para tomar el control de la zona. Los agentes iniciaron de inmediato las investigaciones de este caso. El objetivo de los peritos es esclarecer las causas reales que provocaron el despiste.

Ante el percance, un segundo vehículo de la misma empresa arribó al punto del siniestro. Los operarios iniciaron de inmediato las labores de transbordo. El personal recuperó y trasladó todas las cajas y botellas que no se rompieron.