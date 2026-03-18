Un tráiler transportador de vehículos de concesionaria volcó la mañana de este miércoles 18 en la carretera Jauja–Huancayo, a la altura del sector Tierra Blanca, en el distrito de Sincos, dejando autos regados sobre la vía y generando el cierre del tránsito.

La unidad, de placa BWY-926, se despistó por causas que aún son materia de investigación, provocando que los vehículos que trasladaba quedaran esparcidos en la carretera, lo que obligó a restringir completamente el pase vehicular en la zona.

Pese a la magnitud del accidente, no se reportaron personas heridas, registrándose únicamente daños materiales.

En el lugar se realizaron labores para retirar la unidad pesada y restablecer el tránsito en esta importante vía que conecta las provincias de Jauja y Huancayo.