Lo que inició como una estrategia descentralizada para acercar la salud a los sectores más vulnerables de El Tambo se encuentra al borde del colapso.

La paulatina reducción de los Módulos de Médicos de Familia, que pasaron de 10 puntos de atención a sólo cinco en funcionamiento y cero desde hace una semana, ha dejado a más de 30 mil pobladores expuestos a un sistema de salud insuficiente y saturado.

Protestan por el cierre

La mañana de ayer se realizó una protesta ante la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Junín y los manifestantes aseguraron que hace una semana ya no se atiende a la población.

La medida ha afectado gravemente no solo a los vecinos del asentamiento humano Justicia, Paz y Vida, sino también a sectores aledaños como Pio Pata, Las Patas, Pilcomayo, Primero de Mayo, Juan Parra y César Vallejo, cuyos habitantes acudían a estos recintos para consultas básicas y tratamiento continuo.

Hace meses, con la clausura de la mitad de estos módulos por presuntos problemas presupuestales entre la Red de Salud Valle del Mantaro y las autoridades regionales, la demanda recayó por completo en el único centro de salud de la zona. “Tengo a mi madre anciana y a mis hijos; en el módulo el médico nos atendía desde las 7:00 a.m. de manera amable y cercana. Hoy nos hacen levantar de madrugada para no alcanzar atención en el centro de salud”, protestó entre lágrimas una vecina afectada.

Ante el descontento social, dirigentes de la zona y representantes del Frente de Defensa y Desarrollo de la Región Junín, Rogelio López, respaldaron las manifestaciones pacíficas de la comunidad. Los dirigentes señalaron que la Municipalidad Provincial de Huancayo mantiene la disposición de ceder los locales.