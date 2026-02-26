El alcalde del distrito de Coviriali, Iroshi Ureta, falleció luego de ser víctima de un ataque armado la mañana del 26 de febrero, cuando se dirigía a la municipalidad.

De acuerdo con la información preliminar, la autoridad fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta y recibió varios impactos de bala. Tras el atentado, fue auxiliado y trasladado al hospital de Satipo, donde fue estabilizado. Debido a la gravedad de sus heridas, se dispuso su evacuación en un vuelo humanitario hacia Lima para recibir atención especializada.

Sin embargo, pese a los esfuerzos denodados del personal médico, se confirmó su fallecimiento horas después.

El caso es investigado por el Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para identificar y capturar a los responsables del atentado.