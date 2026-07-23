En una mañana agitada, el primer regidor de El Tambo, Iván Medina, asumió oficialmente la Alcaldía de este distrito, luego de recibir sus credenciales y ser notificado por el Jurado Nacional de Elecciones.

El nuevo burgomaestre, la mañana de ayer, acudió a la comuna tambina; sin embargo, fue impedido de asumir por el personal de confianza que se encuentra dentro de la institución.

“La notificación ya fue hecha ante la casilla electrónica de César Llallico. Ahora iniciaremos con el proceso de transferencia y buscaremos una reconciliación entre la parte Ejecutiva y la Legislativa”, dijo Medina.

Sindicatos

Los dirigentes de los tres sindicatos de la Municipalidad Distrital de El Tambo, Julio Flores (Sutramun); Luis García (Siltramun) y Wilson Pacheco (Sutcas), se reunieron con el nuevo alcalde de El Tambo, Iván Medina.

A diferencia de con Llallico, los servidores públicos mostraron su predisposición de seguir trabajando por la mejora de este distrito comprometiéndose en atender con prioridad los problemas más álgidos que persisten y cooperar para mantener espacios de diálogo.