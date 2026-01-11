“Quedan invitados amigos del Perú y el mundo a la fiesta de la Tunantada, que es cultura, vibra y sentimiento. Los espero con todo el cariño”, exclamó Barbarita Samaniego, que baila en Yauyos e integra la Asociación Nacional de Tunanteros del Perú. Según indicó el alcalde de Jauja, Raimundo Flores Caso, las festividades del 20 de enero en Yauyos, Jauja, esperan este año congregar a 70 mil visitantes.

“En total son 39 instituciones tunanteras que personificarán cada una a sus 16 personajes reconocidos como el príncipe chapetón, el chuto, la wankita, la sicaína, el argentino, el cusqueño, el bufón, el inca y el cahuide, entre otros, que junto a sus orquestas, emocionarán con su danza a los visitantes”, refirió el alcalde de Yauyos, Edgar Guillén Huamán

Además, se procederá a una adecuada señalización de los accesos y habrá guías acreditados para orientar a los visitantes a fin de garantizar la seguridad del turista.

La directora regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), Dania María Vila Poma, detalló que en Jauja existen 100 alojamientos registrados, que ya están reservados; pero, además se han habilitado 50 Airbnb entre departamentos, casas y habitaciones, donde se alojarán muchas familias.

Con ello se busca dar una contención a la llegada de turistas a la fiesta de la Tunantada. Para verificar que brinden las condiciones adecuadas, se realizarán visitas inopinadas.

Más efectivos para la seguridad

Por su parte, el comisario de Jauja, comandante PNP Aldo Requena, demandó unos 200 efectivos policiales de Huancayo, para controlar la seguridad y proteger a los visitantes y a los danzantes. Para dar celeridad al tránsito en la carretera Central y evitar la congestión, contarán con el apoyo de la policía de Carreteras y de Tránsito.

De Lima a Jauja son 5 horas de viaje en bus interprovincial, y por día llegan hasta 40 buses al terminal de Jauja por la festividad de la Tunantada. Además, existen dos líneas aéreas que hacen dos vuelos al día cada uno con 140 pasajeros.

Para desplazarse desde Huancayo, existen autos y buses que se abordan en diversos paraderos por el jirón Calixto y también por la avenida Ferrocarril, cuyo viaje demora una hora en promedio.

El pasaje está de 10 a 12 soles en auto, pero se estima que suba 15 a 20 por la alta demanda. En los buses que van por la margen izquierda y derecha, el pasaje está a 6 soles.