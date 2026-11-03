Huancayo registra 444 alertas por presuntos hechos de violencia escolar en lo que va del 2026, según la base del Ministerio de Educación actualizada al 2 de noviembre. La cifra supera ya las 337 del año pasado. La UGEL Huancayo debe monitorear 1,549 instituciones públicas y privadas con cinco profesionales de convivencia escolar.

El director de la UGEL Huancayo, Walter Oré Ramos, informó que 151 casos fueron atendidos y concluidos, mientras otros 241 siguen en proceso de atención, algunos fuera del plazo de 30 días. Sobre el incremento de casos, señaló que se debe a una mayor visibilización de las agresiones y a que los directores pierden el temor a reportarlas.

Uno de los factores que no permiten la atención adecuada de los escolares, es el déficit de profesionales. Un tema que preocupa a la UGEL, cuyos cinco integrantes del equipo de convivencia tienen contratos temporales que culminan entre noviembre y diciembre. Además, ningún colegio de Jornada Escolar Regular (JER) de la provincia cuenta con una plaza presupuestada de psicólogo. Oré atribuyó esta situación a la falta de recursos para implementar la disposición que contempla la presencia de estos profesionales en las instituciones educativas.

“No existe ninguna plaza de psicólogo en los colegios de jornada escolar regular; la causa es netamente presupuestal”, manifestó. El funcionario consideró que contar con psicólogos en los colegios permitiría atender oportunamente los casos de violencia, orientar a los comités de bienestar y fortalecer las acciones de prevención.

Otra dificultad es que los docentes responsables de convivencia escolar deben registrar las denuncias, adjuntar evidencias y hacer seguimiento sin recibir remuneración adicional ni contar con horas exclusivas para esta labor.

“Muchos de nuestros maestros lo hacen posterior a sus clases, sábados, domingos o muy temprano”, señaló Pomacahua.

A ello se suma el temor de algunos directores a perjudicar la imagen de sus colegios al reportar agresiones. Oré exhortó a no ocultar estos hechos y recordó que un mayor número de denuncias también demuestra que las instituciones están cumpliendo con su responsabilidad.

“Que haya más reportes no significa que va a mermar su imagen institucional”, sostuvo.

La Contraloría General de la República alertó sobre 134 registros en SíseVe, según el corte de setiembre: 50 pendientes de atención por los colegios y 84 con atención finalizada por validar. El órgano de control advirtió que varios expedientes superaban los 30 días hábiles.

Oré calificó de inexacta la interpretación de los registros. La especialista en convivencia escolar, Andrea del Pilar Pomacahua Pozo, explicó que los 50 pendientes incluyen expedientes cuyos colegios aún incorporan evidencias y solicitudes de eliminación por duplicidad o datos erróneos. “No todos son casos desatendidos”, precisó.

Sobre los otros 84, indicó que la UGEL dispone de uno a dos meses para validar las actas y documentos presentados por los colegios. El estado de estos registros no significa que los casos estén desatendidos.

La especialista advirtió que SíseVe carece de filtros automáticos para detectar alertas duplicadas. Si un padre y el colegio reportan un mismo hecho, pueden generarse dos expedientes, cuya eliminación requiere un procedimiento ante el Ministerio de Educación.

“La plataforma no recibe denuncias, sino alertas de presuntos hechos de violencia, y permite al sector Educación reforzar la prevención y la convivencia escolar. Se prioriza prevenir la violencia y promover convivencia escolar”, aclaró Pomacahua.