El maestro Juan Rafael Arredondo (33), siente que ha vuelto a nacer. Y todo gracias al riñón que le donó su hermano, que se desprendió de este órgano tan vital, ya que no soportó verlo más dependiente de una máquina de hemodiálisis. “Con el riñón que me donó mi hermano David Rafael Arredondo, voy a tener calidad de vida, volveré a enseñar a mis alumnos, y todo gracias a mi hermano, podré tener una vida normal, yo les pido a las personas que no lo piensen más hay muchos pacientes que esperamos un donante”, dijo el profesor Juan Rafael.

Él sufría de hipertensión y una malformación al corazón, que generaron que sus riñones dejaran de funcionar.

David Rafael, dijo que la donación trajo alegría a su hogar, ya que sus padres ya no pasarán más angustias. El médico Félix Ortega Álvarez, dijo que la compleja operación demoró 12 horas, hace 12 días se concretó la intervención quirúrgica por cirugía laparoscópica, ya que es la mejor forma de realizar el trasplante.

Luego del injerto del riñón al receptor, ambos hermanos no presentan ninguna complicación. El galeno invocó a las personas a aceptar la donación que es un acto de amor al prójimo.