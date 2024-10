El pequeño Dylan, nació con parálisis facial del lado derecho en la ciudad de Tarma, pero su deseo de superación y sus ganas de explorar el mundo no conocen límites. Cada día, en el Centro Infantil de Atención Integral (CIAI) “Naranjitas”, encuentra nuevas maneras de interactuar con su entorno y de avanzar en su desarrollo, gracias al apoyo de las madres cuidadoras.

Él es uno de los 59 936 niños usuarios del Programa Nacional Cuna Más, que le brinda una atención integral, que incluye la participación activa de su madre cuidadora Jessenia Vega.”Gracias a Cuna Más que, la verdad, me ha ayudado bastante. Las señoritas que trabajan ahí me han ayudado mucho, de repente a lo que yo teniéndole aquí en casa, sola no iba a poder. Ahora ya poquito se le nota en la sonrisa y me han ayudado bastante”, señaló la madre de Dylan.

El Programa Nacional Cuna Más refuerza su apuesta por el bienestar de sus niños y familias usuarias más vulnerables de nuestro país, transforma también a las familias, ofreciéndoles las herramientas y el apoyo necesario. Dylan no solo es un ejemplo de resiliencia, sino también un símbolo de lo que el amor, el trabajo conjunto y el compromiso pueden lograr.