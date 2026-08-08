Una persona fallecida sería el trágico saldo de la réplica de sismo de 4.4 de magnitud que remeció Chupaca hace unas horas. Según fuentes policiales, en el anexo de Socos, distrito de Chupuro, provincia de Huancayo, una roca impactó contra una camioneta de placa AUJ - 855. Por el impacto el conductor Franklyn Olivera Huamán (30) perdió la vida.

La réplica de sismo provocó que rocas de gran tamaño cayeran del cerro Pucaá en la vía Chupuro, una impactó contra la camioneta. La víctima fue rescatada aún con vida y llevada al centro de salud de Chupuro, pero los médicos solo certificaron su deceso.

También se informó que el motociclista Giancarlos Castro Huamán quien estaba acompañado de Flor Sumarán Cantaris, cayeron a un barranco. Fueron llevados a un hospital de Huancayo donde le diagnosticaron una fractura.

De otro lado, en la carretera de Chongos Bajo a Palaco, Melanio Quispe Yaranga (38) también resultó herido al volcar con su trimoto al tratar de esquivar las rocas que caían en la vía.

El movimiento telúrico ocurrió a las 6:11 p. m. y tuvo una profundidad de 11 kilómetros. El IGP reportó una intensidad de III-IV en Chupaca. El epicentro se ubicó a 19 kilómetros al sur de Chupaca, Junín se sintió ayer en horas de la noche.