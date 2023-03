Unos 29 centros educativos de inicial, primaria, secundaria y Educación Básica Especial (EBE), todavía no iniciaron clases en la región Junín. Entre las causas principales se encuentra: la falta de ambientes educativos, docentes renunciantes, entre otros.

Según el Informe N° 0035-2023-GRJ/DREJ-DGP que fue publicado el 20 de marzo pasado, de las 4 mil 092 instituciones educativas que se tiene en Educación Básica Regular (EBR), Educación Básica Alternativa (EBA) y EBE, en unas 29 todavía no iniciaron sus clases.

En Chanchamayo se tiene 4; Huancayo (1), Jauja (3), Junín (1), Río Ene (6), Satipo (12) y Tarma (2). De estos a primaria corresponden 10, inicial 10, secundaria 7 y EBE 2.

Entre las principales causas es la falta de docente, por la no adjudicación de estos, renuncia, no se presentó el maestro, así como falta de local para los menores, problemas de construcción de aulas y negligencia del director del plantel (no programa inicio) .