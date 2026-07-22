La ayuda humanitaria continúa llegando a las zonas más alejadas y afectadas por el devastador sismo registrado en el Valle del Mantaro. El Gobierno Regional Junín (GRJ) mantiene un amplio despliegue logístico en Chongos Bajo y San Juan de Iscos, en Chupaca, así como en Chupuro, Viques y Huacrapuquio, en Huancayo.

Más de 60 brigadistas y 20 camionetas se encuentran movilizados para distribuir 100 carpas, 1,250 kits de alimentos, además de camas, colchones y frazadas, con el propósito de brindar protección y asistencia inmediata a las familias damnificadas.

Este contingente fortalece las acciones de respuesta que el Gobierno Regional ejecuta desde las primeras horas de la emergencia. Hasta la fecha, se registran cinco personas fallecidas, cerca de 600 pobladores afectados y damnificados, así como aproximadamente 250 viviendas colapsadas o con daños severos, expresó el presidente de la Plataforma de Defensa Civil Zósimo Cárdenas, y gobernador regional de Junín.

En los sectores más vulnerables ya fueron entregadas 1,500 frazadas, 140 carpas, 100 camas y 100 colchones. Paralelamente, maquinaria pesada continúa con la remoción de escombros, limpieza y reapertura de vías de comunicación afectadas.

Asimismo, equipos multidisciplinarios de Salud, Agricultura, Transportes, Recursos Naturales y Defensa Civil permanecen desplegados en campo, realizando la evaluación de daños, asistencia técnica y empadronamiento de las familias damnificadas.

El Gobierno Regional exhortó a las municipalidades a culminar al 100 % el registro de personas y viviendas afectadas, información necesaria para canalizar mayores recursos estatales en el marco del Estado de Emergencia declarado por 60 días.