Un padre de familia perdió la vida tras ser atropellado por un automóvil en la margen izquierda de la carretera central, a la altura del centro poblado de Paccha, provincia de Concepción. Alex Julcarima Egoavil (28) fue embestido por un vehículo de placa W4Y-101, conducido por César Veliz Cuyutupa (25). Serenazgo de Concepción y personal de salud trasladaron al herido al IREN Centro, donde lamentablemente dejó de existir. Lamentablemente deja un hijo de siete años y otro en camino, pues su pareja está embarazada.

En cifras

El exceso de velocidad, imprudencia del conductor y el consumo de alcohol son las principales causas de los 53 accidentes de tránsito que se registraron de enero a julio en las provincias de Huancayo, Concepción, Chupaca, Jauja y La Oroya. El teniente PNP Albaro Villaverde Rodríguez de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) de Huancayo informó que en esos 53 accidentes hubo 67 personas fallecidas y 57 heridos.

Solo en el mes de julio último se suscitaron 10 accidentes con 12 fallecidos y 12 lesionados. De ellos 3 fueron por atropello, 4 con atropello y fuga, 4 choques dos despistes. Cuatro en la carretera y dos en zona urbana.

Imprudencia

El oficial explicó que las principales causas de accidentes de tránsito se deben a: un 33,8% al exceso de velocidad, 29% imprudencia del conductor, 11.2% ebriedad del conductor, 4% imprudencia del peatón, 3.8% factor ambiental, 1.4% vías en mal estado, 0.8% falla mecánica, 0.7% ebriedad del peatón, 0,1% por otros factores y en el 3% de los casos no se identifican las causas