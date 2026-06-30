La Municipalidad Provincial de Jauja oficializó la convocatoria a elecciones vecinales en 15 centros poblados para el periodo constitucional 2027-2030. La medida fue aprobada mediante el Decreto de Alcaldía N.° 002-2026-MPJ/A y contará con la fiscalización y asistencia técnica del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Las elecciones se desarrollarán en los centros poblados de Acaya, Apaycancha, Chacaybamba, Chicche-Auquicancha, Curimarca, El Tingo, Jisse, Llacuari, Sacas, Sallahachac, San Isidro, San Juan de Pachacayo, San Juan de Uchubamba, Ullusca y Yanamarca.

Cronograma

Establece como fecha límite para la inscripción de listas el 14 de julio de 2026; el sorteo de miembros de mesa será el 21 de agosto; la publicación definitiva de listas aptas está prevista para el 11 de septiembre; mientras que la jornada electoral se realizará el 1 de noviembre. Finalmente, el 6 de noviembre se proclamará oficialmente a las autoridades electas y se entregarán las respectivas credenciales.

Como parte del proceso, el RENIEC tendrá la responsabilidad exclusiva de depurar y actualizar los padrones electorales de cada jurisdicción, una medida orientada a garantizar la transparencia, legitimidad y confiabilidad de los comicios vecinales.