El Convento de Santa Rosa de Ocopa se consolida como uno de los principales centros bibliográficos del país tras la declaratoria de 46 libros como Patrimonio Cultural de la Nación, en un proceso impulsado por el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional del Perú. El reconocimiento pone en valor una colección histórica que supera los 20 mil ejemplares.

El titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura Junín, Javier Rojas, destacó que esta declaratoria responde a un trabajo técnico especializado.

“Se evaluaron alrededor de mil libros y se han identificado 46 que ahora han sido declarados como Patrimonio Cultural de la Nación. Son de trascendencia”, afirmó.

Historia

El funcionario subrayó además que estos textos no solo representan conocimiento académico, sino parte de la construcción del país.

“Le debemos gran parte de la Amazonía peruana a estos cartógrafos franciscanos que recorrieron el territorio”, sostuvo, al remarcar el aporte de la orden en la consolidación del territorio nacional. Asimismo, adelantó que se busca gestionar su reconocimiento a nivel internacional a través de la UNESCO.

Desde el convento, el fray guardián José Torres resaltó el valor histórico y simbólico de la colección.

“Estos libros no se quedan en el olvido, siguen siendo vigentes y remarcan nuestra historia”, indicó. Explicó que gran parte del material fue traído por misioneros franciscanos como parte de su formación antes de partir hacia la selva central.

Por su parte, el representante de la Biblioteca Nacional, Jimy Martínez, enfatizó que los textos datan entre 1612 y 1845 y constituyen piezas únicas incluso a nivel mundial.

“Son joyas bibliográficas que no se encuentran en cualquier biblioteca, representan el aporte histórico, lingüístico y cultural de los franciscanos”, afirmó, destacando que esta declaratoria también busca impulsar la lectura.