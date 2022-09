Más de 800 escolares de la institución educativa N° 30153 María Natividad Salazar, de Chilca, no podrán retornar a sus clases, por el inminente colapso de una malla raschel y una estructura de metal que se vio afectada con la granizada de la tarde del último jueves.

La fuerte precipitación con granizo que se registró el jueves último terminó perjudicando una de las mallas raschel que se instaló en el patio del plantel para la protección de los estudiantes.

En una visita que hizo Correo al centro educativo evidenció que estos protectores solares, terminó colgando desde el segundo piso y las estructuras metálicas que se instalaron como soporte cedieron por el peso.

“La mañana de ayer (viernes) tuvimos que suspender las clases desde el mediodía, porque es un riesgo para los estudiantes. Nos dirigimos a la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Chilca, pero no dijeron que no es su competencia. También enviamos un documentos a la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) Huancayo, pero no tenemos respuesta hasta ahora. Pedimos apoyo para evitar una tragedia”, comentó la presidenta de Apafa, Evelyn Martínez.

Al respecto el director de Gestión Pedagógica de la DREJ, Saúl Hurtado, manifestó que la primera atención debe hacerlo inmediatamente la UGEL de la jurisdicción, junto a Defensa Civil, que tiene que evaluar los riesgos, “tiene que actuar porque es su función y como DREJ podemos apoyar”, concluyó.