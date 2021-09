Ver que su celular repentinamente ya no contaba con línea, no le hizo sospechar que se convertiría en una víctima de un hurto virtual. Una joven madre quedó sin los ahorros de la pensión de su pequeño luego que los delincuentes cibernéticos se trasfirieran 6 mil soles de su cuenta, solo con acceder a su número de celular.

Este hecho se registró el pasado 6 de setiembre en Huancayo. La agraviada dijo que solo en unas cuantas horas los delincuentes aprovecharon e hicieron dos transferencias, de 3 mil soles cada una, a través del aplicativo banca móvil.

“Cerca a las 11 de la mañana me di cuenta que no tenía señal en mi celular. Luego de 5 horas la empresa Movistar, me dio nuevamente ni número y me percaté que he hecho dos transferencias a las 12:24 y 12:25 de la tarde de ese mismo día. Pedí información a la empresa de telefonía, pero me la negaron. Ellos son los responsables por no cuidar mi número “, mencionó.

La denuncia se presentó ante la Divincri de Huancayo, quienes detectaron que las transferencias se hicieron a cuentas en Lambayeque. Según la denunciante intentó suspender esa transferencia, pero retiraron el efectivo de inmediato en el Banco de la Nación.