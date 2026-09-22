Un varón es visto caminando por el mercado de frutas de Huancayo, pero aparece sin vida al día siguiente. Sus restos fueron levantados como NN.

En alerta

Agentes de Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron el cuerpo sin vida de un varón de entre 25 y 30 años en la cuadra 2 de Prolongación Piura Antigua, cerca del jirón Atahualpa, en el damero de la ciudad de Huancayo.

Según testigos y comerciantes de frutas del mercado local, el sujeto llegó caminando la noche anterior y se le vio sentado en la zona. Posteriormente, se habría recostado sobre el pavimento para dormir.

Fue a la mañana siguiente cuando transeúntes notaron que permanecía inmóvil y dieron aviso a las autoridades, quienes confirmaron que no presentaba signos vitales.

El occiso vestía una casaca deportiva negra con rojo, camiseta azul, pantalón jean negro, short verde y zapatillas azules. Durante la inspección, los agentes advirtieron que tenía el pantalón abajo.

La Policía no encontró documentos de identidad ni objetos de valor entre sus pertenencias, pero constató que el cuerpo no presentaba indicios de haber sido golpeado o herido con algún tipo de arma.

Tras la llegada de la Fiscalía Penal Provincial de Huancayo que se encontraba de turno se realizó el levantamiento del cadáver. Los restos fueron trasladados a la morgue de Hualhuas como NN, a la espera de su identificación biométrica a cargo de Criminalística de la PNP.

Los agentes iniciaron las diligencias en busca de cámaras de seguridad, para verificar qué es lo que habría ocurrido con el varón.

Otro caso

Otro sujeto, también fue hallado tirado en la esquina de la avenida Ferrocarril y Cajamarca, pero fue trasladado al hospital, por los agentes; sin embargo, informaron que habría llegado sin signos vitales.