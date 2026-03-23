Vecinos de la cooperativa Santa Isabel, así como de los sectores Los Libertadores y Torre Torre, protagonizaron un enfrentamiento con transportistas de la empresa Petra debido al incremento del pasaje urbano.

Según indicaron, semanas atrás habían acordado con otras empresas mantener la tarifa de S/1 en el tramo hacia Huancayo por la zona del mercado; sin embargo, Petra no respetó el acuerdo y continuó cobrando s/1.50. Los pobladores aseguraron que intentaron dialogar, pero la empresa se negó a reducir el costo.

Además del alza, los usuarios denunciaron presuntos malos tratos y restricciones para que escolares aborden las unidades, lo que incrementó el malestar en la zona.

Como medida, los vecinos bloquearon el paso de los vehículos de la empresa e incluso plantearon expulsarlos del sector. Hasta el lugar llegaron fiscalizadores de tránsito y una grúa para intervenir ante la situación, sin embargo no llegaron a ningún acuerdo.