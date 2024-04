Con frialdad narró ante las autoridades que apuñaló a su pareja a la altura del corazón. Por ello los jueces ordenaron su traslado al penal de Jauja por tentativa de homicidio.

La venezolana, Joselyn Bolívar Ramírez (32), confesó que llevó un cuchillo para asustar a su pareja el huancaíno Freddy Hualparuca Orihuela (47). Explicó que no quería matar a su pareja. Sin embargo, no pudo explicar porqué al verlo sangrar no lo asistió de inmediato.

La fiscal Rosa Marquez Simeón, sustentó la prisión preventiva contra la venezolana que casi mata al trabajador, tras descubrir que le era infiel. La extranjera fue trasladada al penal de mujeres





