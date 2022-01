Por haber viajado a Lima el 7 y 8 de diciembre del 2021, sin autorización judicial, la fiscalía anticorrupción solicitó que se varíe la comparecencia restrictiva del ex gobernador de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, por el delito de agrupación ilícita y se le imponga la prisión preventiva.

MIRA ESTO: TC verá demanda presentada por Ejecutivo sobre cuestión de confianza el miércoles 26 de enero

El requerimiento fiscal fue presentado por los fiscales Leopoldo Lara Vazquez y Elard Alcocer Salas ante el titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada John Bernardino Pillaca Valdez.

Según la fiscalía el líder de Perú Libre presentó una solicitud al juzgado para poder viajar a la capital el 7 y 6 de diciembre y pese a que el pedido fue declarado infundado este hizo caso omiso y viajó a Lima para reunirse con el presidente Pedro Castillo, estuvo en Palacio de Gobierno el 6 de diciembre.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Perú Libre pide al Poder Ejecutivo acudir al TC tras aprobarse por insistencia ley sobre referéndum

Este incumplimiento de las reglas de conducta en el sentido de no ausentarse del lugar de su residencia motivó el pedido fiscal. El mismo que no pudo resolverse debido a que la abogada de Cerrón, Claudette Chatpman Rodríguez, alegó que recientemente fue designada su defensora y no había sido debidamente notificada a su casilla del Sinoe, por lo que solicitó se reprograme la audiencia y este pedido fue aceptado. La audiencia se realizará el próximo 26 de enero a las 3.00 P.M. La fiscalía alegó continuos actos dilatorios para suspender las diligencias en este proceso de parte del investigado.