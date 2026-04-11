El tránsito en la Carretera Central continúa siendo crítico a la altura del kilómetro 92, en el sector de Infiernillo, donde la caída de rocas de gran tamaño ha generado retrasos de hasta seis horas, especialmente en buses interprovinciales durante la madrugada del sábado.

Por tercer día consecutivo, el pase se mantiene restringido a un solo carril, habilitado de manera temporal por personal de Devaindes, que trabaja con maquinaria pesada y vigías en ambos extremos para controlar el tránsito vehicular por intervalos.

Usuarios de la vía indicaron que el problema pudo prevenirse con trabajos de desquinche en el talud, aunque afortunadamente no se han reportado heridos ni daños materiales. Sin embargo, la situación se complica ante el incremento de viajeros por las Elecciones Generales del domingo 12 de abril.

Ante este panorama, se recomienda a los ciudadanos que se trasladarán a la zona central salir con anticipación para evitar contratiempos y retrasos en sus desplazamientos.