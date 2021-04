El virtual congresista por la región Huancavelica, Alfredo Pariona Sinche, tiene un pasado que puede asustar a cualquiera. En agosto de 1994 fue detenido acusado de pertenecer a la organización terrorista Sendero Luminoso e intentar asesinar al ex alcalde de Huancayo Pedro Morales Mansilla. Pariona Sinche, electo por Perú Libre, señaló a Correo que todo fue una acusación falsa del fujimorismo en aquellos años.

El representante huancavelicano quien resultó ser el candidato más votado de su región en estas elecciones no cuenta con ninguna sentencia en su hoja de vida, pero el 12 de agosto de 1994 según los archivos de la Dirección contra el Terrorismo (Dincote) de la PNP fue detenido junto a otras tres personas acusado de terrorismo e intento de homicidio contra el alcalde de Huancayo. En la portada de Correo de ese día sale en una foto vistiendo un traje a rayas junto a los otros tres.

“A los citados senderistas se les requisitó planos del domicilio del alcalde Morales Mansilla y de la municipalidad, además de haberse encontrado documentos en los cuales se consignaban los movimientos que a diario cumple la autoridad edil”, señala la edición del matutino de esa fecha.

Y líneas más abajo añade: “En junio de 93 efectuaron pintas en conmemoración al denominado ‘Día de la Heroicidad’; volanteos por la avenida Ferrocarril (…) son los responsables de la muerte de profesor Feliz Camayo Núñez, ocurrido el 17 de noviembre del 93”.

Señala que fue absuelto por el Poder Judicial

Consultado sobre este episodio, el virtual parlamentario sostuvo: “Aquella vez reinaba el fujimorismo donde perseguían a los representantes de las distintas instituciones, organizaciones. Aquella vez fui elegido por la voluntad de los estudiantes de la UNCP como dirigente y a los 13 días me acusan. Me llevaron al penal y me quedé ahí hasta el 17 de agosto del año 95. Durante el periodo de investigación no demostraron su acusación respectiva y la Corte de Justicia de Junín me absuelve de todos los cargos, apela la fiscalía y la corte suprema nuevamente ratifica mi inocencia. Aquella vez tuve para denunciar al Estado peruano por haberme perjudicado 2 años de estudio. Eso es”.