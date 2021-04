El exalcalde de Huancayo, Ricardo Bohórquez, quien sobrevivió a un atentado terrorista de Sendero Luminoso en 1989, continúa a la espera de una vacuna contra el COVID- 19, a sus 82 años de edad. El exedil se suma a la larga lista de espera de 25 mil 396 adultos mayores de la región, que aún no están protegidos contra el coronavirus.

No accede a vacuna

Bohórquez, quien es conocido como “el alcalde más honesto”, es vulnerable frente a la enfermedad, pues padece de una fibrosis pulmonar, agravada por el atentado contra su vida que sufrió, donde recibió tres balas en plena función como autoridad.

Bohórquez Hernández, se encuentra aislado de sus familiares, por miedo al contagio, y es atendido por su hija, quien ya contrajo el virus. A pesar de que don Ricardo, está afiliado a EsSalud y al programa PADOMI, hasta el día de hoy no ha logrado gestionar su vacuna, pese a que en la ciudad de Lima los integrantes de este programa fueron priorizados, al ser los más vulnerables.

“Como todo ciudadano sigo esperando pacientemente mi turno, hasta hoy me encuentro bien, solo debilitado por lo años, tengo el apoyo de mis familiares, lamentablemente la burocracia y la ineficiencia en el sistema de salud no ha cambiado, soy afiliado a EsSalud, pero hasta ahora solo me dicen que tengo que seguir esperando, espero que esto cambie con nuestras próximas autoridades que elegiremos”, detalló la exautoridad, esperando acceder a una dosis.