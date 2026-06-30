Dejar abierta las compuertas de un canal de riego, terminó con la inundación de una vivienda en la provincia de Concepción, donde se registraron cuantiosas pérdidas económicas por los daños causados.

Ocurrió en el predio de Kenyu S.C. (31), que se encuentra en el paradero 6 de Diciembre, de la Carretera Central, en Concepción. Al lugar llegaron serenos de la provincia, quienes provistos de baldes y por más de dos horas de trabajo lograron retirar gran parte del agua que ingresó al inmueble.

Posteriormente se verificó las causas de la inundación y se cerró la compuerta del canal de riego.