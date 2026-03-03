El candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerron Rojas, presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial con el objetivo de que se le permita participar de manera virtual en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), programado para el 24 y 31 de marzo con miras a las elecciones generales del 12 de abril.

El argumento

El recurso fue interpuesto la mañana del lunes 2 de marzo por su abogado, Helio Vilchez, ante el juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Junín, con sede en Huancayo.

La defensa sostiene que no existe una resolución formal del JNE que prohíba expresamente la participación virtual de Cerrón en el debate presidencial.

Días atrás, el presidente del JNE, Roberto Burneo, informó en conferencia de prensa que, tras un consenso entre organizaciones políticas, el debate sería exclusivamente para candidatos presidenciales y de manera presencial. Sin embargo, según Vílchez, dicha decisión no ha sido plasmada en un documento oficial que restrinja la intervención remota del postulante.

“El presidente del jurado dio una conferencia y señaló que el debate sería presencial, pero no hay resolución ni acto administrativo que impida al doctor Cerrón participar mediante conexión digital. Se trata de una exposición de planes de gobierno”, manifestó el letrado.

Asimismo, argumentó que existe normativa vinculada a la gobernanza digital que respalda el uso de herramientas virtuales en actos oficiales. Recordó que el propio sistema judicial realiza audiencias remotas y que el Tribunal Constitucional ha validado el ejercicio de funciones públicas a través de medios digitales.

Respecto a la condición de “no habido” del candidato, su defensa indicó que ello no limita sus derechos políticos, ya que el JNE declaró válida su inscripción en el proceso electoral bajo esas circunstancias.