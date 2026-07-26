



En el marco de las celebraciones por el 205° aniversario de la Independencia del Perú, realizaron el habitual desfile cívico escolar en la Plaza de Armas de Huánuco. El evento contó con la presencia de diversas autoridades políticas, civiles y militares de la región.

La jornada patriótica fue presidida por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco, Francisco Pérez Naupay, y el alcalde provincial, Antonio Jara Gallardo.

Participaron cerca de 40 delegaciones escolares pertenecientes a instituciones educativas de nivel inicial, primaria, secundaria, Educación Básica Alternativa, CETPRO e institutos superiores.

RINDE TRIBUT0

Durante su discurso, Francisco Pérez rindió tributo a los héroes de la patria y reflexionó sobre los desafíos actuales del país, resaltando el rol fundamental que desempeñan las nuevas generaciones en la construcción de una mejor sociedad.

La autoridad educativa manifestó: “Este es un motivo especial para rendir homenaje a los precursores, aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por gestar la independencia. Cumplimos 205 años este 28 de julio y debemos recordar su legado. Hoy ya no luchamos en los campos de batalla como en Junín o Ayacucho; hoy luchamos contra la desigualdad, la ignorancia y la falta de oportunidades. Esa es responsabilidad de cada uno de nosotros y, especialmente, de los jóvenes”.

Asimismo, enfatizó que es necesario enarbolar la lucha para erradicar la corrupción y la desigualdad mediante la educación y los valores para ser mejores ciudadanos.

Al término de la jornada, se anunció la relación de los ganadores del desfile escolar por Fiestas Patrias 2026. En el nivel Primaria, el primer lugar fue para la I.E. Andrés Fernández Garrido con 260 puntos, seguido por María Auxiliadora con 235 puntos y la I.E. 32011 Hermilio Valdizán con 229 puntos. En el nivel Secundaria, el triunfo correspondió nuevamente a la I.E. Andrés Fernández Garrido con 285 puntos, obteniendo el segundo puesto la G.U.E. Leoncio Prado con 281 puntos y el tercer lugar La Divina Misericordia con 273 puntos.

OTRAS CATEGORÍAS

En la categoría de Educación Básica Alternativa (CEBA), el primer puesto lo ocupó el CEBA G.U.E. Leoncio Prado con 203 puntos, seguido por el CEBA 32011 Hermilio Valdizán con 189 puntos. Finalmente, en el rubro de Institutos y CETPROs, el primer lugar fue otorgado a Aleva Axda con 253 puntos, el segundo a San Juan Bosco con 249 puntos y el tercer puesto a San Francisco de Sales con 242 puntos.