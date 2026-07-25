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El director regional de Salud de Huánuco, Gustavo Barrera Sullca, dejará la titularidad de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) el próximo 31 de julio, tras presentar su renuncia irrevocable por motivos personales.

En una carta dirigida al gobernador regional encargado, Juan Sivori Paredes, el funcionario agradeció la confianza depositada en su persona y señaló que durante su gestión orientó los esfuerzos al fortalecimiento de la salud pública en la región.

La decisión ha generado sorpresa en el sector, en su carta renuncia Barrera Sullca, precisó que garantizará una transferencia ordenada del cargo antes de reincorporarse a su plaza de origen a partir del 1 de agosto.

Consultado sobre la renuncia, el gobernador regional Antonio Pulgar manifestó que recién había tomado conocimiento de la decisión y señaló que, según la comunicación presentada, esta obedece a motivos personales.