Estudiantes de Huancayacu exhiben proyectos innovadores en Feria de Emprendimiento

El Colegio de Abogados de Huánuco presentó una demanda de amparo y una medida cautelar ante el Poder Judicial para suspender la remodelación de la Laguna Viña del Río, obra valorizada en 30 millones de soles. La acción legal contra el Gobierno Regional de Huánuco (GRH) busca frenar la intervención física en este espacio ecológico hasta que se exhiban el expediente técnico definitivo y los permisos ambientales de ley.

El decano Handy Cruz Jaramillo aclaró que el gremio no se opone a la inversión pública, sino que exige el cumplimiento del marco legal tras el cercado del perímetro para trabajos preliminares y una feria comercial. A esta medida se sumó el Instituto Peruano de Derecho Ambiental y Patrimonio Cultural, liderado por Eliseo Talancha, solicitando incorporarse al proceso.

Por su parte, el gobernador Antonio Pulgar minimizó la demanda asegurando que el expediente técnico está terminado y que la acción judicial no le preocupa. El mandatario regional exhortó a los colegios profesionales a enfocarse en sus labores gremiales internas en beneficio de sus agremiados.

Finalmente, Pulgar precisó que las indagaciones de la Fiscalía de Medio Ambiente son de rutina y no impiden continuar con el proyecto. Aseguró que todas las denuncias previas han sido archivadas y que la documentación de la obra se encuentra totalmente en regla.