La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en coordinación con el Colegio San Agustín de Huánuco, ha lanzado la convocatoria oficial para el proceso de admisión Ingreso Escolar Nacional (IEN) 2026‑1. Esta modalidad está dirigida especialmente a estudiantes que cursan el 5.° año de secundaria en todo el país y desean obtener un cupo en alguna de las carreras de ingeniería que ofrece esta institución de prestigio.

Las inscripciones estarán habilitadas del 20 de octubre al 28 de noviembre, periodo durante el cual los interesados podrán registrarse y cumplir los requisitos correspondientes. En total, se ofertan 105 vacantes distribuidas en las diversas especialidades.

El Colegio San Agustín, ubicado en la ciudad de Huánuco en el jirón Dámaso Beraún 1050 (turno mañana), ha sido designado como la sede del examen para la región. Según el director del colegio, Frank Ramos Chuapis, la elección responde no solo a su ubicación céntrica, sino también al desempeño sobresaliente de sus estudiantes. Entre ellos, destaca que en los últimos años han ingresado a la UNI varios egresados de esta institución y del Colegio Experimental “Leoncio Prado”. Asimismo, el colegio cuenta con un “aula UNI” destinada a la preparación de estudiantes.

El proceso de admisión demanda un costo de S/350 para la inscripción y S/ 90 para la adquisición del prospecto, que contiene el reglamento, la guía de inscripción y el temario oficial. El examen consistirá en 60 preguntas, aplicables a toda la región Huánuco, y abordará áreas como matemáticas, ciencias (física, química) y aptitud académica. En los casos de postulantes a Arquitectura, se podrán incluir preguntas adicionales de aptitud vocacional, tal como en las versiones previas del examen IEN de la UNI.

Admisión UNI

La prueba se realizará el 7 de diciembre, bajo la supervisión del personal de la UNI, que se desplazará hasta la sede designada. Este modelo asegura que estudiantes de colegios privados y públicos compitan bajo condiciones similares.

Entre los funcionarios que participaron en la presentación de esta convocatoria se encuentran Iván Tovar, Elizabeth Alarco, Gian Carlos Cóndori y Huber Agurto, quienes brindaron detalles sobre el cronograma, beneficios y aspectos técnicos del proceso de admisión.

Los interesados pueden inscribirse de forma online a través del portal oficial de la UNI (www.admision.uni.edu.pe). También pueden comunicarse al número de WhatsApp 981 609 170 para consultas o seguir las redes sociales institucionales (Instagram, TikTok y Facebook) para actualizaciones en tiempo real.