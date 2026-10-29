Con el objetivo de fortalecer el servicio administrativo y las labores de apoyo en las instituciones educativas, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco realizó el proceso de adjudicación de diez plazas de reasignación para servidores administrativos, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 276.

La medida permitirá incorporar a diez trabajadores procedentes de distintas unidades de gestión educativa local (UGEL) del país, quienes asumirán funciones en diversos planteles de la región. El proceso estuvo a cargo del Mg. Alex Fretel Almonacín y se desarrolló en el marco de las disposiciones normativas vigentes, con el propósito de garantizar la transparencia en la adjudicación de las plazas.

Los servidores reasignados desempeñarán funciones en instituciones educativas como la I.E. Inicial N.º 013, la I.E. N.º 32004 San Pedro, la I.E. Industrial Hermilio Valdizán, la I.E. Daniel Alomía Robles, la I.E. Juan Velasco Alvarado, la I.E. Carlos Noriega Jiménez, la I.E. Illathupa, la I.E. Marcos Durán Martel y la I.E. Arsenio Mendoza Flor.

Los puestos adjudicados corresponden a cargos administrativos como trabajador de servicio, oficinista y auxiliar de laboratorio. Entre las entidades de procedencia de los servidores figuran las UGEL de Pasco, Huamalíes, Rímac (UGEL 02), Puerto Inca, Lauricocha y Daniel Alcides Carrión, entre otras. También se menciona a la I.E. N.º 64329, perteneciente a la jurisdicción de la UGEL Puerto Inca.

Con estas reasignaciones, la UGEL Huánuco busca fortalecer su equipo de personal administrativo y contribuir a que las instituciones educativas cuenten con el apoyo necesario para el desarrollo de sus actividades. De esta manera, se espera favorecer una atención más eficiente y oportuna a la comunidad educativa, en beneficio de los estudiantes de la región.