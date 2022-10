Una acción que se podría calificar de irregular, se dio en el concurso público de reasignación de plazas N° 001-2022-GRH-Diresa, consignado en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP-P) y el presupuesto Analítico de Personal (PAP). Resulta que la hermana del director de Administración de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Huánuco, ganó el concurso público.

Para tal concurso se elaboró las bases y se formó el comité de selección, que sospechosamente fue presidido por Ernesto Domínguez Ramírez (administrador de la Diresa), hermano de Elida Irene Domínguez Ramírez, quien pretendía que se le reasigne su plaza laboral en el local central de la dirección de Salud.

Documentos que obtuvo Correo, indican que en el resultado final se dio por ganadora a Elida Domínguez con 88.42 puntos a su favor, dejando en segundo y tercer lugar a Carlos Ruíz Zevallos y Everth Valdéz Alvarado respectivamente.

Hechos. Fuentes de Correo, informaron que la adjudicación de la plaza a Elida Domínguez sería ilegal, ya que su hermano presidió el comité de selección para la plaza de técnico en administrativo I al que postuló. Hecho que fue corroborado, ya que las bases del concurso señalan que “no podrán calificar ni emitir voto, los miembros del concurso (comité), en los casos en que tengan parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad con el postulante”. Elida y Ernesto son hermanos de padre y madre, pero a pesar de ello el proceso de selección se dio hasta que se concluya.

Directora. Sobre el caso, la directora de Salud, Vilma Llanto Cuenca, en un principio se mostró esquiva a dar su versión sobre el caso e indicó que desconocía el caso por lo que no daría ninguna declaración. Posteriormente, la oficina de Imagen de la Diresa se comunicó con este medio indicando que Llanto daría una opinión al respecto. “Este proceso de selección no se dio durante mi gestión, fue antes que yo asumiera la dirección. Me informan que fue en los primeros días del mes de julio. Estos casos los ven directamente el área de Recursos Humanos; asimismo, la decisión de la comisión es autónoma. Creo que él (Ernesto Domínguez) se abstuvo de participar y en su reemplazo entró su alterno, que es el representante de Asesoría Legal”, refirió al titular de Salud.

Sin embargo, los documentos del resultado final que dieron por ganadora a Elida Domínguez, cuentan con el visto bueno de su hermano Ernesto Domínguez.

Llanto, también sostuvo que recién se está poniendo al tanto del caso y empezará a realizar las indagaciones del caso. A su vez, precisó que “los marcos normativos indican que cuando existe un familiar directo (postulando a un concurso público), se tiene abstener (el miembro del comité). Eso se va evidenciar en los documentos de la convocatoria, quién lo ha firmado”.

Finalmente, Llanto indicó que va emitir un memorándum solicitando información sobre el particular. “Si se tiene que realizar un proceso administrativo o alguna sanción, las autoridades correspondientes lo determinarán”, mencionó Vilma Llanto.

Elida Domínguez tenía su plaza de origen en una provincia altoandina, luego pasó al hospital Valdizán, y ahora está en la Diresa. En tanto, también se conoció que Domínguez denunció ante el Juzgado de Trabajo a la Diresa el 2020 exigiendo obtener la plaza laboral. Por lo que el proceso de adjudicación no se debió dar ya que la plaza atraviesa un proceso judicial.

