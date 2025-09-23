Huánuco: libro “Juegos perdidos” es un homenaje a la infancia de antaño

Un hombre de 77 años perdió la vida de manera trágica al caer de las gradas del segundo piso de su vivienda, ubicada cerca del parque Las Llantas, en el distrito de Amarilis.

Según las primeras informaciones, el septuagenario identificado como Dilmer Arquímedes Villarreal, se disponía a subir cuando repentinamente perdió el equilibrio, cayó al vacío.

El personal de serenazgo y agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, constatando el deceso e iniciando las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado a la morgue para la necropsia de ley.

Ante lo sucedido vecinos y familiares lamentaron profundamente el hecho, que ha generado consternación en la zona.