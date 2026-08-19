La Contraloría General de la República detectó que varios municipios de Huánuco no han realizado obras para reducir riesgos ante las lluvias del Fenómeno El Niño 2026-2027. Las autoridades no limpiaron los ríos ni las quebradas en los puntos más peligrosos.

El operativo de control se realizó en 45 municipios de nueve provincias de la región. Como resultado de las inspecciones, la entidad fiscalizadora emitió informes donde detalla 30 situaciones adversas por la falta de planificación y coordinación.

MUNICIPIOS PASAN POR ALTO

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) entregó previamente 113 fichas técnicas con los lugares críticos y los presupuestos estimados. Sin embargo, los gobiernos locales ignoraron 87 de estas alertas y no gestionaron el dinero para iniciar los trabajos.

Entre las zonas con mayor cantidad de puntos críticos sin atender destacan las provincias de Marañón, Huamalíes, Puerto Inca, Lauricocha y Ambo. También figuran distritos como Chavín de Pariarca, Tantamayo, Huácar, Molino, entre otros. [1]

Esta inacción deja desprotegidos a más de 50 000 habitantes de la región Huánuco. Además, quedan en grave peligro más de 10 000 viviendas, 91 colegios, 26 centros de salud y 47 kilómetros de carreteras ante posibles inundaciones.