Campeones de marinera engalanan feria por Fiestas Patrias en la IE Milagro de Fátima

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que el internet contratado por la UGEL Ambo para colegios de la provincia incumple las condiciones pactadas. Tras supervisar 32 instituciones educativas, comprobó que en 28 la velocidad de conexión es muy inferior a lo establecido, arriesgando la calidad pedagógica y administrativa. El servicio fue contratado por 9 meses con un presupuesto total de S/ 629 361 (S/ 69 929 mensuales) para atender a 171 planteles.

El Informe n.° 007-2026-OCI/0702-SVC reveló que las velocidades de descarga y latencia están muy por debajo de los 40, 50 y 70 Mbps acordados. El caso más grave fue la IE Gregorio Cartagena, que registró apenas 17.21 Mbps de los 70 Mbps contratados. Deficiencias similares se hallaron en la IE N.° 32150 (16.38 de 50 Mbps) y en la IE N.° 33170 (6.26 de 40 Mbps).

Estas fallas impiden garantizar el 99.5 % de disponibilidad mínima del servicio. Además, el contratista incumplió con capacitar a los directores en el monitoreo de la red y no implementó sistemas de seguridad informática (firewall), exponiendo a los estudiantes a páginas no autorizadas y ciberriesgos.