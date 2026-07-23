Fiscalía Ambiental investiga a Pulgar y Jara, y otros por alteración del paisaje en Viña del Río

Los campeones María Rosa Alfaro García y Rodrigo Matías Gutiérrez Alfaro, madre e hijo, inauguraron la feria gastronómica por Fiestas Patrias de la Institución Educativa Milagro de Fátima con una destacada exhibición de marinera norteña. La aplaudida presentación artística de los bailarines coronó sus reconocidas trayectorias, las cuales incluyen campeonatos nacionales y la reciente clasificación del joven a la final del Concurso Mundial de Marinera de Trujillo en enero de 2026.

La apertura del evento estuvo encabezada por el director del plantel, Willy Cerna Gómez, y la subdirectora, Yessenia Castro Panduro, bajo la conducción de César Talenas. Durante su discurso en el patio principal, el director resaltó la importancia de generar estos espacios para que los estudiantes valoren las tradiciones del país y refuercen su sentido de pertenencia a través del arte, la historia y la culinaria peruana.

Esta festividad se enmarca dentro del plan pedagógico “Memoria, Identidad y Patria desde el Corazón de Huánuco”, desarrollado durante la Semana Patriótica 2026 para fortalecer la identidad nacional en la comunidad educativa. Como cierre de la jornada, las diferentes secciones del colegio exhibieron una variada muestra de platos típicos nacionales, acompañados de exposiciones sobre su origen, riqueza nutricional y valor histórico.