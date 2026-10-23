La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado utilizó información de un expediente técnico observado y sometido a arbitraje para elaborar los términos de referencia de una nueva consultoría destinada a desarrollar el expediente técnico del saldo de obra del sistema integral de agua potable y alcantarillado de Tingo María. Esta situación podría ocasionar perjuicios a la entidad y dificultar la contratación oportuna del servicio.

Según el Informe de Control cuya evaluación comprendió el periodo del 11 de mayo al 25 de setiembre de 2026, la Subgerencia de Estudios de la municipalidad, en su condición de área usuaria, formuló el requerimiento para contratar a un nuevo consultor utilizando información del expediente elaborado por el consultor anterior. Para ello, también tomó como antecedente las conclusiones de la empresa contratada para evaluar los estudios observados.

En diciembre de 2019, la comuna provincial de Leoncio Prado contrató a un consorcio para elaborar el expediente técnico del saldo de obra del proyecto. Sin embargo, los estudios presentaron observaciones y, en diciembre de 2022, la municipalidad resolvió el contrato. Esta decisión dio lugar a una controversia que actualmente se encuentra en proceso de arbitraje.

Posteriormente, con el propósito de evaluar los documentos elaborados por el consorcio, la municipalidad contrató a una empresa que identificó inconsistencias y deficiencias técnicas en los entregables. Como resultado de esta evaluación, se concluyó que no correspondía efectuar el pago por los productos revisados y que la información y documentación examinadas no debían utilizarse para elaborar un nuevo expediente técnico del saldo de obra.

Pese a estas conclusiones, el área usuaria recurrió a dicha información para formular los términos de referencia de una nueva contratación. Además, el consultor anterior cuestionó esta decisión mediante una carta dirigida a la entidad, en la que objetó el uso de los productos entregados como sustento de un nuevo proceso de contratación, en el contexto de la controversia arbitral aún pendiente de resolución.

De acuerdo con la Contraloría, esta situación podría generar una nueva postergación del proyecto de agua potable y alcantarillado de Tingo María, que lleva más de 14 años sin cumplir su finalidad pública.

Ante los hechos advertidos, el organismo de control recomendó a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado evaluar la situación y adoptar las acciones correctivas necesarias para atender los riesgos identificados.