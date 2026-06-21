Músicos y danzantes de los negritos respaldan declaratoria de la Alameda como Patrimonio Cultural

Más de un centenar de padres de familia que laboran en las áreas de limpieza pública, parques y jardines, serenazgo y vigilancia de la Municipalidad Distrital de Amarilis participaron de una jornada de confraternidad organizada por la comuna con motivo del Día del Padre.

La actividad, desarrollada el viernes 19 de junio, incluyó encuentros deportivos, concursos y diversas dinámicas recreativas, permitiendo que los trabajadores compartieran momentos de integración y esparcimiento junto a sus compañeros.

El alcalde distrital, Roger Hidalgo Panduro, destacó la labor que realizan diariamente los obreros municipales en beneficio de la población amarilense y resaltó la importancia de reconocer su esfuerzo y dedicación.

GANADORES

El afortunado ganador de la motocicleta fue Luis Eduardo León Liberato. Los parlantes ganaron Roque Aliaga Calderón, Julio Briceño Villanueva, Toribio Ramírez Clemente y Saulo Rodríguez Sánchez.

Asimismo, las canastas fueron ganadas por Heiner Aliaga Pujay y Máximo Ramírez Ponce. Las cajas de herramientas correspondieron a Juliño Aguilar Baldeón, Beker Cortez Pérez, entre otros.