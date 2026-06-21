Policía recupera motocicleta con requisitoria vigente por hurto durante operativo en Panao

Músicos, cantantes y danzantes de la tradicional danza de Los Negritos expresaron su respaldo a la propuesta de reconocer a la Alameda de Huánuco como Patrimonio Cultural, al considerar que este espacio forma parte de la identidad histórica y cultural de la ciudad y de las cofradías que mantienen viva esta manifestación artística.

Uno de los pronunciamientos fue realizado por el cantautor y danzante Jhon Soto Ciriaco, quien recordó que la Alameda ha sido durante generaciones un lugar de encuentro y ensayo para los integrantes de las cuadrillas de negritos.

“La Alameda significa mucho para nosotros. Desde niño seguía a la cofradía de Huallayco y allí nació mi inspiración para componer canciones dedicadas a nuestra tradición. Pedimos respeto por este espacio histórico y por los árboles que representan el pulmón de Huánuco”, manifestó.

NACIERON COFRADÍAS

Soto Ciriaco destacó además que en este emblemático lugar tuvo origen la cofradía de Huallayco, considerada una de las más antiguas de la región y referente de la danza de Los Negritos. Por ello, solicitó que cualquier proyecto de modernización preserve la naturaleza y la esencia cultural de la Alameda.

Por su parte, Favio Garay Cervantes, guiador de la cofradía Huallayco Vida, señaló que la Alameda es escenario permanente de actividades tradicionales y festividades vinculadas a las cofradías.

“Nosotros no estamos en desacuerdo con la modernización, siempre que se respete la naturaleza y la identidad cultural que representa este lugar. Las diferentes cofradías realizan aquí sus despedidas y actos tradicionales desde hace muchos años”, afirmó.

PROTEGER EL PATRIMONIO

En la misma línea, Cristian Paredes Úrsula, caporal de la cofradía de negritos Huallayco Primero de Enero e integrante de su directiva, exhortó a las autoridades del Gobierno Regional de Huánuco a proteger la esencia histórica y ambiental de la Alameda.

“La Alameda forma parte de la cultura huanuqueña. Huallayco es una de las raíces de nuestra identidad y debemos cuidar el medio ambiente. Si se realiza alguna intervención, debe respetarse la historia, la tradición y los árboles que son los pulmones de nuestra ciudad”, expresó.

Los representantes de las cofradías coincidieron en señalar que la Alameda no solo constituye un espacio público, sino también un escenario simbólico donde se preservan costumbres, expresiones artísticas y tradiciones que forman parte del legado cultural de Huánuco.